Arjantin Paraguay'a takıldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçlarında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin ile Paraguay 1-1 berabere kaldı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen mücadelede, Kolombiya, 86. dakikada Duvan Zapata'nın ağları sarsmasıyla Katar'ı 1-0 mağlup etti.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan maçta ise Arjantin ile Paraguay karşılaştı. Paraguay, 37. dakikada Richard Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 57. dakikasında yıldız oyuncusu Lionel Messi ile penaltıdan ağları sarsan Arjantin, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve turnuvadaki ilk puanını elde etti.

C Grubu'nda yarın TSİ 02.00'de Uruguay ile Japonya karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.