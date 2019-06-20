20 Haziran 2019, Perşembe

COPA AMERİCA 2019

Arjantin Paraguay'a takıldı

Arjantin Paraguay'a takıldı
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) B Grubu maçlarında , 'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin ile Paraguay 1-1 berabere kaldı.

'da düzenlenen 46. 'nın B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

kentindeki Morumbi Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen mücadelede, , 86. dakikada Duvan Zapata'nın ağları sarsmasıyla 'ı 1-0 mağlup etti.

kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan maçta ise Arjantin ile Paraguay karşılaştı. Paraguay, 37. dakikada Richard Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 57. dakikasında yıldız oyuncusu ile penaltıdan ağları sarsan Arjantin, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve turnuvadaki ilk puanını elde etti.

C Grubu'nda yarın TSİ 02.00'de Uruguay ile karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.



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