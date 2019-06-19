19 Haziran 2019, Çarşamba

COPA AMERİCA 2019

Brezilya Venezuela'ya diş geçiremedi

Brezilya Venezuela'ya diş geçiremedi
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 19.06.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) A Grubu maçlarında Peru, Bolivya'yı 3-1 mağlup ederken ile 0-0 berabere kaldı.

'da düzenlenen 46. 'nın A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan mücadelede, Bolivya 28. dakikada Marcelo Martins Moreno'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Paolo Guerrero ile maça eşitliği getiren Peru, 55. dakikada Jefferson Farfan ve 90+6'da da Edison Flores'in golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Salvador kentindeki Arena 'da yapılan maçta ise ile Brezilya karşılaştı. Brezilya mücadelede 2 gol atsa da Video Yardımcı Hakem (VAR) ile goller iptal edildi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

B Grubu'nun ikinci maçlarında yarın TSİ 00.30'da ile , 03.30'da Arjantin ile Paraguay karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.


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