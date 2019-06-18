18 Haziran 2019, Salı

COPA AMERİCA 2019

Şili Japonya'yı farklı geçti

Şili Japonya'yı farklı geçti
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, 'yı 4-0 yendi.

'da düzenlenen 46. 'nın C Grubu mücadelesinde Şili ile turnuvaya özel davetle katılan karşılaştı.

kentindeki Morumbi Stadı'da oynanan mücadeleyi Şili, 41. dakikada Erick Pulgar, 54. ve 83. dakikalarda Eduardo Vargas ve 82. dakikada 'in attığı gollerle 4-0 kazandı.

Gruplarda ilk maçlar tamamlanırken, ikinci maçlar yarın TSİ 00.30'da Bolivya ile Peru arasında oynanacak A Grubu müsabakasıyla başlayacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.



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