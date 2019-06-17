17 Haziran 2019, Pazartesi

COPA AMERİCA 2019

Uruguay Ekvador'u farklı geçti

Uruguay Ekvador'u farklı geçti
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'u 4-0 yendi.

'da düzenlenen 46. 'nın 3. günündeki C Grubu mücadelesinde Uruguay ile Ekvador, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşılaştı.

Uruguay, Ekvadorlu Quinteros'un 24. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Lodeiro'nun 6, Cavani'nin 33, Suarez'in 44 ve Mina'nın (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle 4-0 kazandı.

C Grubu'ndaki diğer karşılaşma, yarın TSİ 02.00'de ile Şili arasında oynanacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

COPA AMERİCA 2019 HABERLERİ
Kolombiya Arjantin'i devirdi Kolombiya Arjantin'i devirdi
Venezuela ile Peru golsüz berabere kaldı Venezuela ile Peru golsüz berabere kaldı
Neymar Copa America'da forma giyemeyecek Neymar Copa America'da forma giyemeyecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör