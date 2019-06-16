16 Haziran 2019, Pazar

COPA AMERİCA 2019

Venezuela ile Peru golsüz berabere kaldı

Venezuela ile Peru golsüz berabere kaldı
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 16.06.2019

A Grubu ilk maçında Venezuela ile golsüz berabere kaldı.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 46.'sı düzenlenen 'da heyecan devam ediyor. Turnuvanın ikinci maçında A Grubu'nda yer alan Venezuela ile , Gremio Arena'da karşılaştı. 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrılmak zorunda kaldı. Peru'nun attığı 2 gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası iptal edilirken, Venezuela ise 75. dakikada Luis Mago'nun kırmızı kart görmesinden dolayı müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Copa America'da dörder takımdan oluşan 3 grup bulunuyor. Gruplarında ilk ikiye giren takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

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