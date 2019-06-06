06 Haziran 2019, Perşembe

COPA AMERİCA 2019

Neymar Copa America'da forma giyemeyecek

Neymar Copa America'da forma giyemeyecek
COPA AMERİCA 2019
Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 Giriş Tarihi: 06.06.2019

Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu , Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyecek.

Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın konuk ettiği 'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Ayak bileğinde kırık tespit edilen Neymar, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 'da Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek.

Brezilya'nın teknik direktörü Tite, geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak 'e verildiğini duyurmuştu.

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