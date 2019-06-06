06 Haziran 2019, Perşembe
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Neymar Copa America'da forma giyemeyecek
Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 Giriş Tarihi: 06.06.2019
Brezilya Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyecek.
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın konuk ettiği Katar'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Ayak bileğinde kırık tespit edilen Neymar, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Copa America'da Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek.
Brezilya'nın teknik direktörü Tite, geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildiğini duyurmuştu.
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