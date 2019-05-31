Brezilya'nın Copa America formaları tanıtıldı

46. kez düzenlenecek olan Copa America öncesi ev sahibi Brezilya'nın turnuva için üretilen özel formaları tanıtıldı. Yeni formaların 1919 yılındaki formalardan ilham alınarak tasarlandığı belirtildi.

Güney Amerika ülkelerinin mücadele edeceği Copa America'nın en önemli favorilerinden biri olan ev sahibi Brezilya'nın turnuvaya özel hazırlanan yeni formaları tanıtıldı. 1919 yılında giyilen formalardan ilham alınması ise dikkat çeken bir detay oldu.

Teknik direktör Tite, 14 Haziran-7 Temmuz arası oynanacak turnuvada mücadele edecek 23 kişilik kadroyu şu isimlerden kurdu:

Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Cassio (Corinthians)

Savunma: Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus), Filipe Luis (Atletico Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Eder Militao (FC Porto)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Man City), Arthur (Barcelona), Allan (Napoli), Paqueta (Milan), Coutinho (Barcelona), Neymar (PSG), Everton (Gremio)

Forvet: David Neres (Ajax), Richarlison (Everton), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Man City)