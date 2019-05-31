31 Mayıs 2019, Cuma

COPA AMERİCA 2019

Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı

Neymar'ı şoke eden haber! Kimse bunu beklemiyordu
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Güney Amerika Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da gelecek ay mücadele edecek Brezilya Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevi, Neymar'dan alınarak 'e verildi.

Brezilya Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Tite'nin kararıyla, Brezilya Milli Takımı'nın Katar ve Honduras ile yapacağı hazırlık maçları ile 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde katılacağı 'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak 'e verildiği belirtildi.

Neymar ile Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 36 yaşındaki Alves, daha önce 107 karşılaşmada görev aldığı milli takımda 4 kez kaptanlık görevini üstlenmişti.

6 MAÇ MEN EDİLDİ

PSG formasıyla çıktığı maçlarda son aylarda disiplin sorunu yaşayan Neymar, takımının Fransa Kupası final maçını kaybetmesinin ardından bir taraftara yumruk atması ve Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmesinin ardından hakeme hakaret içerikli yorumlarda bulunması gerekçeleriyle toplam 6 maç men cezası almıştı.

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