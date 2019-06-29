30 Haziran 2019, Pazar

COPA AMERİCA 2019

Uruguay'ı eleyen Peru yarı finalde

Uruguay'ı eleyen Peru yarı finalde
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da (Copa America) Uruguay’ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale çıktı.

'da düzenlenen 46. 'nın çeyrek finalinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. 'in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaraylı , Peru karşısında Uruguay Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.

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