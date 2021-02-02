Son dakika: Çaykur Rizespor'da 3 fesih birden! Resmen açıklandı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer döneminin kapanmasının ardından 3 oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rize ekibi, oyuncularına teşekkür mesajı yayımladı. İşte o isimler...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer döneminin kapanmasının ardından ayrılıklerı peş peşe açıkladı. Rize ekibi resmi hesabından, Yusuf Acer, Kemal Rüzgar, Boağçhan Kazmaz'a teşekkür mesajı yayımladı.
İşte Çaykur Rizespor tarafından yapılan açıklamalar;
Profesyonel oyuncumuz Boğaçhan Kazmaz'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2021
Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Boğaçhan Kazmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.
👉 https://t.co/PA4m3TWpzM pic.twitter.com/cB2MhQMLG7
Profesyonel oyuncumuz Kemal Rüzgar'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2021
Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Kemal Rüzgar'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.
👉 https://t.co/pHUNB5iBbp pic.twitter.com/hydNYQyBd5
Profesyonel oyuncumuz Yusuf Acer'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2021
Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Yusuf Acer'e teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.
👉 https://t.co/yvZJHvAOMf pic.twitter.com/HPP3ZjZ9pK
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