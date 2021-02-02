02 Şubat 2021, Salı

RİZESPOR

Son dakika: Çaykur Rizespor'da 3 fesih birden! Resmen açıklandı

Rizespor'da ayrılık fırtınası!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

ekiplerinden , transfer döneminin kapanmasının ardından 3 oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekibi, oyuncularına teşekkür mesajı yayımladı. İşte o isimler...

ekiplerinden , transfer döneminin kapanmasının ardından ayrılıklerı peş peşe açıkladı. ekibi resmi hesabından, , , Boağçhan Kazmaz'a teşekkür mesajı yayımladı.

İşte Çaykur Rizespor tarafından yapılan açıklamalar;

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