Hasan Kartal: Galatasaraylı yöneticiler derslerine iyi çalışsınlar

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin verdiği kararların ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "O konuşmayı yapanlar önce bir sözleşmenin son maddesini okusunlar. Önce derslerine iyi çalışsınlar, ondan sonra konuşsunlar. Dersine çalışmadan konuşursa sınıfta kalır" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Kupaya fazla ilgi duymamız biraz bizim için zor olurdu. Çünkü lig daha önemli. Güzel bir maçtı, iyi oldu. Beşiktaş kazandı, inşallah daha iyi yerlere doğru giderler" ifadelerini kullandı.

Başkan Kartal, daha sonra Galatasaray ile Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle aralarında yaşananlara da açıklık getirdi.



"Sözleşmenin dediğine göre hareket etmek gerekir"

Geçtiğimiz sezon Oğulcan Çağlayan ile Rizespor arasındaki sözleşmenin son maddesine göre yasal olarak başarı futbolcunun mukavelesini uzattıklarına dikkat çeken Hasan Kartal, "Yapılan bir sözleşme var. Yapılan sözleşmenin en son maddesinde Rizespor'un bir hakkı var. 1 yıl daha uzatma opsiyonu var. Yasal olarak bir iş anlaşması gibi baktığınız zaman hiçbir problem yok bunda. Çünkü önceden anlaşılan ve karşılıklı imzalanan bir sözleşme. Bu sözleşme çerçevesinde de biz son gün, sporcumuzla görüşme uygun olmadı, opsiyonumuzu kullandık. Opsiyonu kullandıktan sonra sanıyorum 6 maç kala sporcumuz karşı şekilde sözleşmeyi feshederek ve Rizespor'un çok sıkıntılı olduğu bir dönemde gitti. Bu çocuğun gidişi etik olarak bir kere doğru değil. Sözleşme gereği yasal olarak hiç doğru değil. O konuyla ilgili konuşanların önce sözleşmenin maddesini okuması gerekir. Sözleşme maddesinde ne diyor? Futbolcu hakları, FIFA, UEFA falan onları bırak, önce bir sözleşmeyi okuyacaksın. O sözleşmenin dediğine göre hareket etmek gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Haklı olan taraf mutlaka kazanır"

Söz konusu transfer ile ilgili yasa sürecin işlediğini de belirten Kartal, "Hukuki bir süreç gidiyor. Neticede hukuki süreçte sonuç ne olursa olsun ona uymak zorundayız. Ona karşı çıkacak bir halimiz yok. Sanıyorum 1-2 ay içerisinde sonuçlanır. Haklı olan taraf mutlaka kazanır. Bu konuyla ilgili pek söyleyecek bir şey yok. İlgili merciler inceliyor, sonucu bekleyeceğiz" diye konuştu.



"Dersine çalışmadan konuşan sınıfta kalır"

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği kararların ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarda değinen Başkan Kartal, şu cümlelere yer verdi:



"O konuşmayı yapanlar önce bir sözleşmenin son maddesini okusunlar. Son maddesini okumadan kameraların karşısına geçip; Rizespor nasıl yaptı, nasıl becerdi demek kaydıyla milleti, bir kurumu suçlayacak şekilde konuşmasınlar. Önce derslerine iyi çalışsınlar, ondan sonra konuşsunlar. Dersine çalışmadan konuşursa sınıfta kalır. Bence bu tip konuşmalar yanlış. Galatasaray da taraftarı olan güzide bir kulüp. Bunu yönetenlerin bazı şeyleri düşünmesi lazım. Önce dersine çalışması lazım, eğer bilgi ve belge bulamıyorsa bizden istesinler. Bizden bir belge istediler de vermedik mi? İstesinler, basınlar ona göre konuşsunlar. 'Rizespor, federasyonda nasıl yaptı bilemiyorum. Rizespor neyi becerdi?' Rizespor bir şey becermedi. Yasal haklarını kullanıyor. Sözleşmedeki son maddenin gereği neyse Rizespor onu yapmıştır. Yapmasa mıydık? Biz yöneticiyiz, Rizespor'un haklarını savunmadığımız zaman bizden sonra gelecek yöneticiler bir şey sormaz mı? İlla ki sorar. Biz yönettiğimiz bir kulüpte yapmamız gerekeni yaptık."

Hasan Kartal, konuşmasının ardından Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmakta kendilerini haklı gösterdiğini savunduğu mukavelenin son maddesini de basın mensuplarıyla paylaştı.

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