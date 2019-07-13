13 Temmuz 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da yeni transferler kampa katıldı

Ç. Rizespor'da yeni transferler kampa katıldı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2019

’un Vedat Muriç’e karşılık ’den aldığı Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak ile Slovenya NK Domzale takımından transferi Amedej Vetrih bugün ’da gerçekleşen kampa katıldı.

Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreni önümüzdeki günlerde Rize'de düzenlenecek iken, 'den alınacak diğer oyuncularla ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
İsmail Kartal: Muriç'i en iyi teklifi veren takıma gönderdik İsmail Kartal: Muriç'i en iyi teklifi veren takıma gönderdik
Rizespor’da flaş iddia Rizespor’da flaş iddia
El Kabir Çaykur Rizespor'da El Kabir Çaykur Rizespor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör