02 Ocak 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'dan El Kabir’e kanca

Çaykur Rizespordan El Kabir’e kanca
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2019

2. yarıda ‘var olma savaşı’ yapacak, sonuncu sıradaki yeşil-mavililer, ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Faslı golcü ile söz kesti

ilk yarıyı sonuncu sırada bitiren Ç.Rizespor, transfer taarruzuna başladı. ekibinin, ile yollarını ayırmak üzere olan ile söz kestiği öğrenildi. Başkent ekibindeki kriz nedeniyle alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Faslı yıldıza, sarılacivertlilerden olumlu yanıt gelmesi bekleniyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki El Kabir'in de Rize'nin teklifine sıcak baktığı bildirildi. İlk devrede 16 maçta 6 golle oynayan tecrübeli golcü, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor.

WELLİTON AN MESELESİ

Atmaca'nın 32 yaşındaki için de kulübü Sharjah ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi. Yönetimin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini, ödeme planında iknaya yakın olduğu belirtildi. Daha önce 'la anlaşan fakat bonservis bedeli yatmayınca başka kulüplerle görüşmeye başlayan sambacının da Rize'ye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde Mersin İY ve formaları da giyen tecrübeli golcü, 2017'de 1.5 milyon euro'ya Sharjah'a gitmişti.

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