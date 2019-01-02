Çaykur Rizespordan El Kabir’e kanca

Çaykur Rizespor'dan El Kabir’e kanca
Ligde 2. yarıda ‘var olma savaşı’ yapacak, sonuncu sıradaki yeşil-mavililer, Ankaragücü ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Faslı golcü ile söz kesti
Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada bitiren Ç.Rizespor, transfer taarruzuna başladı. Karadeniz ekibinin, Ankaragücü ile yollarını ayırmak üzere olan El Kabir ile söz kestiği öğrenildi. Başkent ekibindeki kriz nedeniyle alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Faslı yıldıza, sarılacivertlilerden olumlu yanıt gelmesi bekleniyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki El Kabir'in de Rize'nin teklifine sıcak baktığı bildirildi. İlk devrede 16 maçta 6 golle oynayan tecrübeli golcü, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor.
WELLİTON AN MESELESİ
Atmaca'nın 32 yaşındaki Welliton için de kulübü Sharjah ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi. Yönetimin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini, ödeme planında iknaya yakın olduğu belirtildi. Daha önce Erzurum'la anlaşan fakat bonservis bedeli yatmayınca başka kulüplerle görüşmeye başlayan sambacının da Rize'ye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde Mersin İY ve Kayseri formaları da giyen tecrübeli golcü, 2017'de 1.5 milyon euro'ya Sharjah'a gitmişti.
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