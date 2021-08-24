24 Ağustos 2021, Salı
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Bursaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bursaspor Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı | Son dakika transfer haberleri
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Mustafa Er'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor geriden kalan 2 haftada 1 topladı. Yeşil-beyazlılar ligin ilk haftasında oynanan Adanaspor maçının ardından Mustafa Er'in görevine son vermişti.
Bursaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
🚨BİLGİLENDİRME— Bursaspor (@BursasporSk) August 24, 2021
Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
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