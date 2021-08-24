24 Ağustos 2021, Salı

BURSASPOR

Bursaspor Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı | Son dakika transfer haberleri

Fatih Tekke’nin yeni adresi belli oldu
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Mustafa Er'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor geriden kalan 2 haftada 1 topladı. Yeşil-beyazlılar ligin ilk haftasında oynanan Adanaspor maçının ardından Mustafa Er'in görevine son vermişti.

Bursaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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