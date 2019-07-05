05 Temmuz 2019, Cuma
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Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Bursaspor ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Aytaç Kara, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
26 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Bu forma altında hem saha içinde hem saha dışında her zaman en iyi mücadelemi vermeye çalıştım. Takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, kötü günler geçirdiğimiz bu sezon da yüreğiyle, dualarıyla bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Ben Bursaspor'u çok sevdim" ifadelerini kullandı.
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