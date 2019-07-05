05 Temmuz 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2019

ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden , sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

26 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Bu forma altında hem saha içinde hem saha dışında her zaman en iyi mücadelemi vermeye çalıştım. Takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, kötü günler geçirdiğimiz bu sezon da yüreğiyle, dualarıyla bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Ben 'u çok sevdim" ifadelerini kullandı.

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