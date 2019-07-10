10 Temmuz 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor'dan Burak Çalık atağı

Bursaspor'dan Burak Çalık atağı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

30 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Timsah, şartlar olgunlaştığında ’un kapısını çalmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl yeşil-siyahlıların şampiyonluğuna 9 gol, 5 asistle katkı veren için pusuda bekliyor. 1. Lig'de birçok takımın istediği 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeşil-beyazlı kulübün istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde Denizlispor'un kapısını çalabileceği iddia edildi. Her iki kanatta ve ileri uçta oynayabilen Burak için teknik direktör 'takımda kalsın' raporu vermişti.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

30 yaşındaki futbolcunun 'la 1 yıl daha anlaşması bulunuyor. Burak şu an Denizlispor'un Afyon kampında bulunuyor. Denizlispor'un yapacağı takviyelere göre takımındaki durumu belli olacak deneyimli futbolcunun gelen teklifleri reddetmediği ve ilerleyen süreçte net bir karar vereceği ifade edildi. Bu arada Başkan , 24 milyon lira ödeme gerektiren transfer tahtasını bu hafta açacak.
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