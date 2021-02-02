02 Şubat 2021, Salı

BURSASPOR

Bursaspor taraftarları Ali Akman’a isyan etti

Taraftarlar Ali Akman’a isyan etti
BURSASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.02.2021

taraftarları, ’a bedelsiz şekilde transfer olmasından dolayı ’a büyük tepki gösterdi. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edecek olan 18 yaşındaki futbolcu için, ‘Kadro dışı bırakılsın’ yorumları yapıldı.

. Lig ekiplerinden 'un 18 yaşındaki futbolcusu 'ın, ekiplerinden 'a transfer olması gündeme bomba gibi düştü. Genç golcünün, bu transferde kulübüne para kazandırmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı oldukça üzdü. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesini tüm ısrarlara rağmen uzatmayan, serbest kalma bedelini dahi kendi belirlemesi yönünde sunulan teklifleri reddeden Ali Akman, 15 maç daha Bursaspor forması giyecek. Yeşil-beyazlı taraftarın büyük bölümü ise bu duruma karşı çıkıyor. Ali'nin bu tutumu karşısında büyük hayal kırılığı yaşayan taraftarlar, genç oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istiyor. Kulübün bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Resmi açıklama geldi! 4 kulüpten teklif var Resmi açıklama geldi! "4 kulüpten teklif var"
Göztepe'ye deplasmanda 5 gol atmak çok değerli "Göztepe'ye deplasmanda 5 gol atmak çok değerli"
Bursaspor 4,5 sene sonra 5 golle kazandı Bursaspor 4,5 sene sonra 5 golle kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör