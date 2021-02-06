06 Şubat 2021, Cumartesi

BURSASPOR

Bursaspor'da 11 corona virüsü vakası!

Bursaspor'da 11 corona virüsü vakası!
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

. Lig ekiplerinden , 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 takım personeli olmak üzere 11 kişinin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır" denildi.

'da 4 futbolcu da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, 'inci Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde 8 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynanacak maçı için kadroya altyapıdan 9 oyuncu takviye edildi.


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