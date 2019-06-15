SON DAKİKA l Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy İtalya yolcusu
Süper Lig'e bu sezon veda eden Bursaspor'da takım kaptanı Ertuğrul Ersoy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika haberine göre genç futbolcu, İtalya Serie A'ya yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da kaptan yuvadan uçuyor. beIN Sports'un son dakika haberine göre genç defans oyuncusu bu sezon İtalya Birinci Ligi'ne (Serie A) yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Bu anlaşmayı transfer haberleri paylaşmasıyla ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da kişisel internet sitesinden doğrulamıştı. Öte yandan Lecce kulübü, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz için de bir teklif yapmış ancak tecrübeli ismin siyah-beyazlı takımda kalmak istemesinden sonra bu teklifi geri çevrilmişti.
SERIE A'YA BİR TÜRK DAHA
Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki stoper Ertuğrul Ersoy için ne kadar bonservis bedeli ödeneceği henüz bilinmiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak görülüyor. Transfer resmen gerçekleşirse milli futbolcu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Merih Demiral'den sonra Serie A'da forma giyen 4. Türk futbolcu olacak.
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