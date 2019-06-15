15 Haziran 2019, Cumartesi

BURSASPOR

SON DAKİKA l Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy İtalya yolcusu

Ertuğrul Ersoy İtalya yolcusu! 4 yıllık anlaşma...
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 Giriş Tarihi: 15.06.2019

Süper Lig'e bu sezon veda eden Bursaspor'da takım kaptanı Ertuğrul Ersoy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika haberine göre genç futbolcu, Serie A'ya yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da kaptan yuvadan uçuyor. beIN Sports'un son dakika haberine göre genç defans oyuncusu bu sezon Birinci Ligi'ne (Serie A) yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Bu anlaşmayı transfer haberleri paylaşmasıyla ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da kişisel internet sitesinden doğrulamıştı. Öte yandan Lecce kulübü, 'ın golcüsü Burak Yılmaz için de bir teklif yapmış ancak tecrübeli ismin siyah-beyazlı takımda kalmak istemesinden sonra bu teklifi geri çevrilmişti.

SERIE A'YA BİR TÜRK DAHA

Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki stoper Ertuğrul Ersoy için ne kadar bonservis bedeli ödeneceği henüz bilinmiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak görülüyor. Transfer resmen gerçekleşirse milli futbolcu, , Cengiz Ünder ve Merih Demiral'den sonra Serie A'da forma giyen 4. Türk futbolcu olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı! Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!
Bursaspor'da başkanlığa tek aday Bursaspor'da başkanlığa tek aday
Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı! Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör