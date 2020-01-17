Bursaspor’da çifte imza
Bursaspor, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk ile anlaşma sağladı. Kerem Can Akyüz ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalanırken, Emrullah Şalk ile de 6 aylık kontrat yapıldı.
Bursaspor, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk'ı renklerine kattı.
Kerem Can Akyüz transferinin ardından, "Bu büyük camiaya transfer olduğum için çok mutluyum. Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Emrullah Şalk ise, "Öncelikle hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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