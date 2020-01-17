17 Ocak 2020, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor’da çifte imza

Bursaspor’da çifte imza
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020

, ve ile anlaşma sağladı. Kerem Can Akyüz ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalanırken, Emrullah Şalk ile de 6 aylık kontrat yapıldı.

, ve 'ı renklerine kattı.

Kerem Can Akyüz transferinin ardından, "Bu büyük camiaya olduğum için çok mutluyum. Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız 'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Emrullah Şalk ise, "Öncelikle hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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