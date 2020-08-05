Bursaspor'dan kongre açıklaması! 80 milyon TL...
Bursaspor yönetimi kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Kısa vadede 80 Milyon TL ve 6 Milyon Euro nakit ihtiyacını ödeyecek aday varsa kongre kararı alıp destek olmak boynumuzun borcudur" ifadeleri kullanıldı.
Transfer tahtasının açılabilmesi için gereken tüm borçları ödeyerek açılmaz denilen tahtayı açtık ve transfer yapamayacaklar denilmesine rağmen gereken tüm transferlerimizi yaptık.
Bursa'da, zor günlerimizde Bursaspor'a destek için ortaya çıkan yiğitler olduğu gibi, destek veriyormuş gibi yapan sahte pehlivanları da gördük.
Oysa ki destek şahsımıza değil Şampiyon olmuş Büyük Bursaspor'a olacaktı. Ama haset ve kıskançlık Bursaspor sevgisinin önüne geçti.
Bol bol nasihat anlattılar dinledik. Sezon içerisinde vermiş olduğumuz büyük mücadele ve özverimize rağmen, bir çok haksızlıklara karşı bilinen/bilinmeyen kavgalarımıza rağmen ne yazık ki evimiz, yerimiz olan Süper Lig'e çıkamadık.
Bu üzüntümüze ve mücadelemizde yanımızda samimi iştirak edenler olduğu kadar sahte gözyaşları dökenleri de biliyoruz.
Bu durumda Bursaspor'umuzun kısa vadede ödemesi gereken borçlarının ödenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kongre kararı almak bir beyaz kağıt ve bir kalemin yeteceği bir dakikalık iştir. Eğer bu zor duruma çözüm üretecek, kısa vadede 80 Milyon TL ve 6 Milyon Euro nakit ihtiyacını ödeyecek aday varsa kongre kararı alıp destek olmak boynumuzun borcudur. Yoksa Bursaspor'u kurda kuşa yem edeceğimiz düşünülmemelidir." ifadeleri yer aldı.
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