Bursaspor'da corona virüsü vakası!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası Futbol A Takımı'nda bulunan bir oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi. İşte o açıklama...

Bursaspor'da yapılan testler sonrası A Takım'dan bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada,, "Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun Covid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış olup, sporcumuz sağlık sponsorumuz Medicana Hastanesi'nde karantina altına alınmıştır. Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesislerimizde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesislerimiz giriş ve çıkışlara kapatılmıştır. Daha önceden açıklamış olduğumuz kamp programımız da ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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