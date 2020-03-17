17 Mart 2020, Salı

BURSASPOR

Bursaspor kritik viraja giriyor

Bursaspor kritik viraja giriyor
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020

1’inci Lig’de mücadele eden , ikinci yarıda istikrarsız bir görüntü ortaya koymasına karşın şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Ligin üst sıralarındaki yarış, son haftalarda yaşanan puan kayıpları ile birlikte kızışırken, 28'inci haftayı 46 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Haftayı galibiyetle noktalayan lider Hatayspor, puanını 53 yaparak Bursa temsilcisi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı; ikinci basamaktaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Akhisarspor deplasmanından golsüz eşitlikle ayrıldı ve Bursaspor'un bir puan ve bir basamak üzerinde yer aldı.

Play-Off hattındaki ekipler de iddiasını koruyor. İlk 2 sıradaki takımların direkt Süper Lig'e yükseleceği, sonraki 4 sıradaki ekiplerin ise Play-Off oynayacağı statüde; 45'er puanlı ve Akhisarspor art arda sıralanırken, onları 43'er puanlı ve Altay takip ediyor. Sezonun bitimine 6 maç kalan ligde, zirve yarışının daha da kızışması bekleniyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'u, kalan sürede zorlu maçlar bekliyor. Bu hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak Bursa temsilcisi, ardından ligin alt basamaklarındaki 'u ağırlayacak. Sonrasında Giresunspor deplasmanına çıkacak Bursaspor, akabinde iki hafta üst üste sahasında oynayacak. Bursa ekibi bu maçlarda Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlılar, ligin son haftasında ise Hatayspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Bursaspor'da Ali Ay kulüp üyeliğinden ihraç edildi haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Bursaspor'da Ali Ay kulüp üyeliğinden ihraç edildi Bursaspor'da Ali Ay kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Bursaspor'un borcu açıklandı! Bursaspor'un borcu açıklandı!
Bursaspor ikinci devre açıldı! Bursaspor ikinci devre açıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör