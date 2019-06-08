08 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Başkan adayı Mesut Mestan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:
Asil: Mesut Mestan, Ahmet Erarslan, Erol Turan, Görkem Akbaş, Kıvanç Çakallıoğlu, Konuralp Yeşil, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin, Ali Büyükkurt, Selçuk Eren, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu
Yedek: Uğur Çelikyay, Fatih Öztürk, Serhat Yıldırır, Ersin Toker, Murat Çalıkapan, Rıdvan Özkan
Serdar Güllü de listesini verdi
Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü de listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.
Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü'nün listesi şu isimlerden oluştu:
Asil: Tayfur Serdar Güllülü, Yalçın Canbaz, Uğur Özer
Yedek: Recep Güller, Onur Dağlı, Emir Akbayır
Bursaspor'da başkanlığa tek aday
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkanlık için bir tek Mesut Mestan başvuru yaptı.
Bursaspor'da 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlık için listeler Divan Başkanlık Kurulu'na sunuldu. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen liste sunumunda başkanlık tek aday Mesut Mestan oldu. Avukatı aracılığıyla teslim edilen Mestan'ın listesinde mevcut yönetim kurulu üyelerinden Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin de yer aldı.
Başkan adayı Mesut Mestan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:
Asil: Mesut Mestan, Ahmet Erarslan, Erol Turan, Görkem Akbaş, Kıvanç Çakallıoğlu, Konuralp Yeşil, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin, Ali Büyükkurt, Selçuk Eren, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu
Yedek: Uğur Çelikyay, Fatih Öztürk, Serhat Yıldırır, Ersin Toker, Murat Çalıkapan, Rıdvan Özkan
Serdar Güllü de listesini verdi
Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü de listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.
Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü'nün listesi şu isimlerden oluştu:
Asil: Tayfur Serdar Güllülü, Yalçın Canbaz, Uğur Özer
Yedek: Recep Güller, Onur Dağlı, Emir Akbayır
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BURSASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"