08 Haziran 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Bursaspor'da başkanlığa tek aday

Bursaspor'da başkanlığa tek aday
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 08.06.2019

'da öncesinde başkanlık için bir tek başvuru yaptı.

'da 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak öncesi başkanlık için listeler 'na sunuldu. 'nde gerçekleşen liste sunumunda başkanlık tek aday oldu. Avukatı aracılığıyla teslim edilen Mestan'ın listesinde mevcut yönetim kurulu üyelerinden , , de yer aldı.

Başkan adayı Mesut Mestan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Asil: Mesut Mestan, Ahmet Erarslan, Erol Turan, Görkem Akbaş, Kıvanç Çakallıoğlu, Konuralp Yeşil, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin, Ali Büyükkurt, Selçuk Eren, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu
Yedek: Uğur Çelikyay, , Serhat Yıldırır, Ersin Toker, Murat Çalıkapan, Rıdvan Özkan

Serdar Güllü de listesini verdi
Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Güllülü de listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.
Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü'nün listesi şu isimlerden oluştu:

Asil: Tayfur Serdar Güllülü, Yalçın Canbaz, Uğur Özer
Yedek: Recep Güller, Onur Dağlı, Emir Akbayır
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