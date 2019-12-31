Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Bursa ve Bursaspor Türkiye'nin kozasıdır
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Mestan, mesajında "Bursa ve Bursaspor Türkiye'nin kozasıdır. 2020, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ait olduğumuz yere döndüğümüz bir yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:
"Büyük Bursaspor camiasının yeni yılını en içten ve samimi duygularımla kutluyor, sağlık mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum.
2020, tarih boyunca olduğu gibi yine başımızı öne eğmeyeceğimiz, hedef ve ideallerimizden asla vazgeçmeyeceğimiz, bu şehrin genlerine 600 yıl önce bir nakış gibi işlenmiş olan mücadele ve önderlik ruhuyla hareket edip, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ait olduğumuz yere döndüğümüz bir yıl olacaktır.
Bursa var oldukça Bursaspor da var olacak ve bugün yaşadığımız zorlu süreci, şehirden güç alanlar, şehre güç katanlar ve şehrini karşılıksız sevenlerin barışı, birbirini ötekileştirmeden Bursasporumuzun çatısı altında birleşmesi ile atlatacağımızdan kuşkumuz yoktur.
Bursa ve Bursaspor Türkiye'nin kozasıdır.
Aynı 10 yıl önce olduğu gibi, bizim bize yeteceğimiz bir yıl diliyorum."
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