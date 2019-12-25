Yevgen Seleznov: İbrahim Üzülmez bana büyük güven verdi
Bursaspor’un santrforu Yevgen Seleznov, yeni teknik direktörleri İbrahim Üzülmez’in kendisine yaklaşımının çok olumlu olduğunu belirterek, “Benimle konuştu, bana büyük bir güven verdi. Bu şekilde yaklaşılırsa bana, elimden gelenin 3-4 katını verebileceğimi söyledim.
Geldiği gibi ilk 11'de oynattı ve gol attım. Hakem penaltı verseydi bir gol daha atacağıma inanıyordum. Eğer bu penaltı değilse ben kariyerimi sonlandırırım" dedi.
"ÇOK DAHA FAZLA MOTİVASYONUM VAR"
Takımdaki teknik adam değişikliğine ve İbrahim Üzülmez ile yola devam edilmesine ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Ukraynalı golcü, "Tabii her şeyi değiştirebilir yeni hoca, yeni strateji. Oyunculuk zamanından da tanıyorum. Benimle konuştu, bana büyük bir güven verdi. Bu şekilde yaklaşılırsa bana, elimden gelenin 3-4 katını verebileceğimi söyledim. Çok daha fazla motivasyonum var. Geldiği gibi bana güvendi, ilk 11'de oynadım ve direkt olarak da gol attım" diye konuştu.
"EĞER PENALTI DEĞİLSE, KARİYERİMİ SONLANDIRIRIM"
Ekol Göz Menemenspor mücadelesinde kendisinin ve takımının penaltı beklediği pozisyona dair de görüşlerini açıklayan Seleznov, maçın hakemi Kadir Sağlam'a eleştirilerde bulunarak, "Hakem penaltı verseydi bir gol daha atacağıma inanıyordum. Hakemi eleştirmek istemiyorum, her şeyde hata olabiliyor, herkes hata yapabiliyor ama yüzde 2 bin penaltı olduğunu düşündüğüm pozisyonda sadece korktuğu için penaltıyı çalmayacaksa bence bazı insanlar bu işi yapmamalı. Sahaya çıktığınızda bazı kurallara riayet etmiyorsanız işinizi yapmamalısınız. Eğer bu penaltı değilse ben kariyerimi sonlandırırım" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKÇA HATALARDAN GOL YEMEMİZE KIZDIM"
Bursaspor'un bundan sonraki durumuna yönelik ise Seleznov, şunları kaydetti:
"Öncesi hakkında yorum yapmam doğru olmaz ama son maçta çocukça hatalardan gol yememize kızdım. Onun dışında ilk dakikalarda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum, 1-0'ı 2-0 yapamamak da hata meselesi bence. Hoca ile daha fazla çalıştıkça galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum çünkü kendisini oyunculuk döneminden hatırlıyorum, Türkiye-Ukrayna maçında karşılıklı oynamıştık. Böyle büyük seviyelerde oynamış hocalar, kazanma aklına sahip oluyorlar. Bununla birlikte üst üste galibiyetlerin gelebileceğini düşünüyorum."
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