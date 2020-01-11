11 Ocak 2020, Cumartesi

BURSASPOR

Bursaspor Serdar Özkan ile anlaştı

Bursaspor Serdar Özkan ile imzaladı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

1. Lig ekiplerinden , deneyimli oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Serdar Özkan'ın ile oynanacak hazırlık maçında süre alması bekleniyor.

yaptığı açıklamada, " çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için bende gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran sayın Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim" dedi.

Serdar Özkan'ın bugün ile oynanacak hazırlık maçında da süre alması bekleniyor.

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