18 Temmuz 2019, Perşembe

BURSASPOR

Bursaspor SMS kampanyası başlatacak

Bursaspor SMS kampanyası başlatacak
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

yönetimi, kulübü mali sıkıntıdan çıkartmak için valilik önderliğinde SMS kampanyası başlatacak.

Yeşil-beyazlı yönetim, kulübü mali sıkıntıdan çıkartmanın yollarını arıyor. Mali anlamda tarihinin en kötü günlerini geçiren ve transfer tahtasını açmak isteyen yönetim SMS kampanyası başlatmak istiyor. Valiliği önderliğinde gerçekleşecek kampanya toplantıda masaya yatırıldı. Vali Yakup Canbolat'ın kampanyaya bizzat destek vermesi bekleniyor. Kampanyanın önümüzdeki günlerde başlayacağı ve 25 ile 50 TL arasında bir rakam düşünüldüğü öğrenildi. Paralar valiliğin açacağı bir hesapta toplanacak. Kampanyanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Öte yandan 'de bu yönde daha önce bir adım atmıştı. Fenerol adı verilen kampanyada SMS atanlardan 20 TL alınmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Timsah'a 21'lik kanat Timsah'a 21'lik kanat
Timsah’ta tehlike geçti Timsah’ta tehlike geçti
Timsah arayışta Timsah arayışta
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör