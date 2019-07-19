19 Temmuz 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor'un takım otobüsü geri alındı

Bursaspor'un takım otobüsü geri alındı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

, ile oynayacağı hazırlık maçına hacizden dün akşam aldığı takım otobüsüyle gitti.

'un otobüsüne 8 Mayıs tarihinde futbolcu , tarafından haciz getirilmişti. Ardından otobüs futbolcunun alacaklarına karşılık yediemin otoparkına çekilmişti. Bursaspor'da Başkanı ve yönetimi haciz bedelini dün akşam ödedi. Takım otobüsüyle birlikte haciz edilen elektronik eşyalar geri alındı. Yeşil-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " yolculuğumuz başladı" başlığı ile takım otobüsünün fotoğrafı yer aldı.

Bursaspor, bugün 18.30'da hazırlık maçında ile 'nde karşılaşacak.
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