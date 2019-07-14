14 Temmuz 2019, Pazar

BURSASPOR

Timsah arayışta

Timsah arayışta
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Kaleci arayan , ve Utku Yuvakur an’ı gözüne kestirdi.

, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'un satılma olasılığına karşılık kaleci arayışına geçti. , bonservisi elinde olan 26 yaşındaki eldiven Mert ve 'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'la temasa geçti. 22 yaşındaki Utku'nun kiralık gelebileceği bildirildi. Öte yandan yeşil-beyazlılar, yeni sezon formalarını futbolcuların katıldığı bir defileyle tanıttı.
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