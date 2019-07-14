14 Temmuz 2019, Pazar
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Timsah arayışta
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Kaleci arayan Bursaspor, Hayrullah Akyüz ve Utku Yuvakur an’ı gözüne kestirdi.
Bursaspor, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'un satılma olasılığına karşılık kaleci arayışına geçti. Timsah, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki eldiven Hayrullah Mert Akyüz ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'la temasa geçti. 22 yaşındaki Utku'nun kiralık gelebileceği bildirildi. Öte yandan yeşil-beyazlılar, yeni sezon formalarını futbolcuların katıldığı bir defileyle tanıttı.
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