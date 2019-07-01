01 Temmuz 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Bursaspor'da yaprak dökümü

Bursaspor'un 2 yıldızı ayrılmak için izin istedi
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2019

'un 2 yıldızı ve , takımdan ayrılmak istediklerini duyurdu. Başkan 'dan çalışması için izin isteyen ikili, istenen bonservis ücretlerini getirmeleri durumunda takımdan ayrılabilecek.

camiası 2 yıldızını kaybetmenin şokunu yaşıyor. 1. Lig'de iddialı bir kadro kurarak yeniden 'e dönmek isteyen Bursaspor, 2 önemli yıldızından gelen haberle adeta şoka girdi. Yeşil Beyazlı takımın altyapısından yetişen kaptan ile başarılı file bekçisi Okan Kocuk, Başkan ile görüşerek takımdan ayrılmak istediklerini belirtti. 2 futbolcu görüşmesi yapabilmek için 1 hafta izin aldı. Yıldız futbolcular, çarşamba günü İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde start alacak ilk etap çalışmalarına da katılmayacak.

Kongre öncesi adı İtalyan temsilcisi Lecce ile geçen Ertuğrul Ersoy'un yine ilk tercihinin Avrupa olduğu öğrenildi. öncelikli olarak Avrupa'da takımlarla görüşecek Ertuğrul için Başkan Mesut Mestan'ın en az 2 milyon 500 bin Euro'luk bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Genç kaptan istediği bonservis ve maaşı Avrupa'da bulamazsa Süper Lig ekipleriyle masaya oturacak. Okan Kocuk'un ise ilk tercihinin Süper Lig olduğu bildirildi. Yıldız file bekçisi en fazla bonservis bedeli ödemeyi kabul eden kulüp ile masaya oturacak.
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