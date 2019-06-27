27 Haziran 2019, Perşembe
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Bursaspor ödemeyi yaptı, tehlikeyi atlattı
Giriş Tarihi: 27.06.2019
Bursaspor, Sebastian Frey'e olan borcun ödendiğini ve bu vesileyle transfer yasağı ile puan silme cezası tehlkelerinin ortadan kalktığını duyurdu.
Bursaspor, eski futbolcusu Sebastian Frey'e olan 825 bin euro borcun ödendiği ve 3 dönem transfer yasağı ile 6 puan silme cezası tehlikesinin geçtiğini açıkladı.
İşte Bursaspor resmi sitesinden yapılan duyuru:
"FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteği ve kulübümüzün imkanlarıyla, Sebastian Frey ile kulübümüz arasındaki dava sonuçlandırılmıştır.
Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır."
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