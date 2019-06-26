26 Haziran 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Muhammed Şengezer'e Porto ve Atletico Madrid'den yakın takip

Bursasporlu isme Porto ve A. Madrid'den yakın takip
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 Giriş Tarihi: 26.06.2019

’un genç file bekçisi , ve Porto’nun radarında.

Yeşil-beyazlıların 22 yaşındaki kalecisi , piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Kulübü'nün altyapısından yetişen ve üç sezondur A takım kadrosunda yer alan genç eldiven, geçen sezon gösterdiği başarılı grafikle öne çıktı. Geçen sezon A 'a çağrılan Muhammed ile yurt dışından önemli kulüpler ilgileniyor. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan genç eldiveni, İspanyol ve Portekiz'in Porto kulüpleri yakın takibe alırken, Muhammed Şengezer'in ismi yurt içinden de ile anılıyor.

ATLETICO RAPOR İSTEDİ

'nın ekibinde yer alan genç antrenör Selçuk Erdoğan, birlikte çalıştığı Muhammed için övgü dolu sözler sarf etti. Muhammed Şengezer'in kariyerinde çalıştığı en yetenekli kaleci olduğunu belirten Erdoğan, geçen sezon da yurt dışından kulüplerin genç oyuncuyu takip ettiğine işaret ederek, "Atletico Madrid ve Porto yetkilileri, Muhammed'i izledi. Atletico'nun kaleci antrenörü Muhammed hakkında raporlar istedi" dedi.

LİLLE'İN DE İLGİSİ VARDI

Daha önce de 'nın Lille kulübü, Muhammed Şengezer'i takibe almıştı. Fransız yetkililerin raporu üzerine oyuncu transfer listesine dahil edilmişti. Muhammed'in menajeri tarafından da Lille'in ilgisi doğrulanmıştı. Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Muhammed Şengezer için Bursaspor yönetimi ise beklemede. Resmi bir teklifin gelmesi halinde durumun değerlendirileceği öğrenilirken, önemli bir bonservis bedeli karşılığında Muhammed'in satılmasının yönetimin tercihleri arasında olduğu belirtildi.

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