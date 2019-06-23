23 Haziran 2019, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan

Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 Giriş Tarihi: 23.06.2019

'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak seçime giren , yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.

Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, 1079 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa tek aday olarak giren , genel kurul üyelerine yaptığı konuşmada kendisine yönelik sataşmalara cevap vereceğini belirterek, "4 kez aday oldum ve kimsenin adamı olmadım. Eğer öyle olsaydı 4 seçimi de kaybetmezdim. Eğer birisinin adamı olacaksam sizlerin adamı olurum. Bursaspor'un bana ihtiyacı olduğunu gördüm ve Bursaspor'u da sahipsiz bırakamazdım. Hiç kimse Bursaspor'un üzerinde değildir. Birlik beraberliği sağladık şampiyon olduk olduk. Koltuk sevdalısı hiçbir zaman olmadım. Çok atıp tutanlar keşke aday olsalardı da ben de gücüme göre yardım ederdim. Herkes kaçtı biz medeni cesaretimizle aday olduk. Bizim taraftarımız çok akıllıdır. Her şeyin farkındalar" diye konuştu.

Mesut Mestan, yapılan açık oylama sonucunda yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Akabinde başkan Mestan, teşekkür ederek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Ayrıca Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu'na ise Tayfur Serdar Güllülü'nün listesi seçildi.

Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı ve yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu

Asil: Mesut Mestan, Ahmet Eraslan, Erol Turan, Uğur Çelikyay, Kıvanç Cakalıoğlu, Konuralp Yeşil, , Fatih Öztürk, Serhat Yıldırır, Ali Büyükkurt, Ersin Toker, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu.

Yedek: Rıdvan Özkan, Ali Nazım Tekelioğlu, Erdinç Doğan, Burak Yağız, Alper Akar, Ali Ağır.

Disiplin Kurulu (Asil): Av. Şençayır, Av. Sungurtekin Öztan, Av. Umut Önel.

Disiplin Kurulu (Yedek): Av. Cihan Kayrak, Av. Aygül Arda, Av. Engin Demir.

TFF Delege Kurulu (Asil): Besim Hacıoğulları, Hasan Başaran, Mustafa Kemal Gürmen, Mehmet Çakman.

TFF Delege Kurulu (Yedek): Deliçay, İlhan Biçer, Fehim Ferik, Ersoy Saitoğlu.

Bursaspor yönetimi ibra edilmedi

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