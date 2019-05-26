26 Mayıs 2019, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor Süper Lig'e veda etti

Bursaspor Süper Lig'e veda etti
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 26.05.2019

’in 34. hafta maçında Evkur sahasında ’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Malatya ekibi Avrupa kupalarına girmeye hak kazanırken, yeşil beyazlı ekip ise lige veda etti.

'de 34. hafta maçında UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı daha önce garantileyen Evkur ile kümede kalma hesapları yapan karşılaştı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçı Bursaspor 2-1 kaznadı ama bu skor kümede kalmalarına yetmedi.

MESUT BAKKAL AYRILDI

Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal çok üzgün olduklarını, Bursaspor gibi bir camianın küme düşmesinin üzücü olduğunu ifade etti. Bakkal ayrıca, Bursaspor'la sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederken "Benim de sözleşmem sona erdi, ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada konuk ekip Bursaspor öne geçti. 'in sağdan ortasında arka direkte Yeni Malatyasporlu Chebake ile birlikte yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafayla vurduğu top ağlara gitti: 0-1.

9. dakikada Kamara, sağ kanattan ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu altıpasın üzerine ortaladı. Defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlakla buluşan Ahmet Ildiz'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. 'nın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan 'in penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

35. dakikada 'a, rakibi Umut Nayir ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi tarafından gösterildi.

40. dakikada Pereira'nın ceza sahası gerisinden şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada kalecinin hatasında topu önünde bulan Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış meşin yuvarlağı düzeltip şutunu çekti topu kaleci kornere tokatladı.

74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vergini'nin kafa vuruşudireğin dibinden dışarı gitti.

88. dakikada maçın hakemi Chebake ile girdiği mücadele sonrası Sakho'ya önce gösterdi daha sonra VAR'ı inceleyen hakem Ali Palabıyık sarı kartı iptal ederek Sakho'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Stat: Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Ok xx, Mustafa Sönmez xx

E. Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa Akbaş x, Mina xxx, Chebake xx (Rahman Buğra dk. 90 ?), Bülent Cevahir xx, Ahmed x (Guilherme dk. 46 x) Robin xx, xx, Eren x, Pereıra x (Barış Alıcı dk. 46 x) Kamara xx

Yedekler: Farnolle, Şeref, Seth, Erkan, Dia, Berkan

Teknik Direktör: Ali Ravcı

Bursaspor: Okan Koçuk xxx, Umut Meraş xx, Vergini xx, Badji xx, Onur Atasayar xx, Aytaç Kara xxx, x (Burak dk. 66 x), Yusuf Erdoğan xx, Furkan Soyalp (Ramazan Keskin dk. 82 ?), Saivet xx, Umut Nayir xxx (Sakho dk. 79 x)

Yedekler: Muhammet xx, Latovlevici, Furkan Emre, Muhammet Emin, Kubilay

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor), Kamara (dk. 60) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35), Mina (dk. 90+2) (Evkur Yeni Malatyaspor), Sakho (dk. 88) (Bursaspor)

Sarı kart: Tunay Torun, Aytaç Kara, Ramazan (Bursaspor), Guilherme, Chebake, Kamara, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

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