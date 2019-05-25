25 Mayıs 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Timsah’ta nefesler tutuldu

Timsah’ta nefesler tutuldu
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 25.05.2019

’da sezon finaline çıkacak olan , eksiklerine rağmen kazanıp -A.Gücü maçından gelecek haberleri bekleyecek.

'da kader maçına çıkacak olan 'da tüm gözler bu maça çevrildi. Yeşil-beyazlılar, çalışmalarını tesislerinde sürdürürken, adeta oyuncuların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Kümede kalma adına mutlak kazanması gereken , diğer yandan da 'nin A.Gücü karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

DEFANSTA MECBURİ DEĞİŞİM

ise kader maçı öncesi zorunlu değişime gidecek. Kart cezalısı stoperler Ertuğrul Ersoy, Chedjou, sakat sağ bek Barış Yardımcı ve takımdan ayrılan orta saha Lima yok. Bakkal'ın stoperde Arjantinli Vergini ile bu sezon ligde oynamayan Furkan Emre'ye görev vermesi bekleniyor.
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