25 Mayıs 2019, Cumartesi
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DEFANSTA MECBURİ DEĞİŞİM
Teknik Direktör Mesut Bakkal ise kader maçı öncesi zorunlu değişime gidecek. Kart cezalısı stoperler Ertuğrul Ersoy, Chedjou, sakat sağ bek Barış Yardımcı ve takımdan ayrılan orta saha Lima yok. Bakkal'ın stoperde Arjantinli Vergini ile bu sezon ligde oynamayan Furkan Emre'ye görev vermesi bekleniyor.
Timsah’ta nefesler tutuldu
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Malatya’da sezon finaline çıkacak olan Bursa, eksiklerine rağmen kazanıp Göztepe-A.Gücü maçından gelecek haberleri bekleyecek.
Malatya'da kader maçına çıkacak olan Bursaspor'da tüm gözler bu maça çevrildi. Yeşil-beyazlılar, çalışmalarını tesislerinde sürdürürken, adeta oyuncuların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Kümede kalma adına mutlak kazanması gereken Bursa, diğer yandan da Göztepe'nin A.Gücü karşısındaki puan kaybını bekleyecek.
DEFANSTA MECBURİ DEĞİŞİM
Teknik Direktör Mesut Bakkal ise kader maçı öncesi zorunlu değişime gidecek. Kart cezalısı stoperler Ertuğrul Ersoy, Chedjou, sakat sağ bek Barış Yardımcı ve takımdan ayrılan orta saha Lima yok. Bakkal'ın stoperde Arjantinli Vergini ile bu sezon ligde oynamayan Furkan Emre'ye görev vermesi bekleniyor.
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