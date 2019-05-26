26 Mayıs 2019, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor mucize bekliyor

Mucize bekliyor
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 26.05.2019

32 puanla Süper Lig’de 17. basamakta bulunan BB Erzurumspor, rakipleri ’un puan kaybını, Göztepe’nin ise mağlup olmasını bekliyor.

Mavi-beyazlılar Kayseri deplasmanından galip gelirse ve rakipleri de puan kayıpları yaşarsa üçlü averaj ile ligde kalacak.

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