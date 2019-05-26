Bursaspor mucize bekliyor

32 puanla Süper Lig’de 17. basamakta bulunan BB Erzurumspor, rakipleri Bursaspor’un puan kaybını, Göztepe’nin ise mağlup olmasını bekliyor.

Mavi-beyazlılar Kayseri deplasmanından galip gelirse ve rakipleri de puan kayıpları yaşarsa üçlü averaj ile ligde kalacak.