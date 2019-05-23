23 Mayıs 2019, Perşembe

BURSASPOR

Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Y. Malatyaspor maçı hazırlıkları
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Bursaspor, 'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Evkur ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda, daha sonra topla koordinasyon çalışmasına geçildi. Yeşil-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pres organizasyonunun ardından son bölümde taktik çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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