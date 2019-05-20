21 Mayıs 2019, Salı

BURSASPOR

Malatya’ya gözdağı

Malatya’ya gözdağı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 21.05.2019

, Avrupa'yı hedefleyen karşısında kader sınavına çıkacak. Süper Lig'de son haftaya 34 puanla giren Bursaspor'a, Malatya deplasmanında galip gelmesi yetmeyecek. Kulağı diğer maçlarda olacak yeşil-beyazlılar, 2016-17'de Trabzon'da son hafta ligde kaldığı gibi Malatya'da da aynısını gerçekleştirmek istiyor.

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