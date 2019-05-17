Bursaspor son 23 sezonun en kısır dönemini yaşıyor

Bu sezon ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran takımı olan Bursaspor, son 23 sezonun gol yönünden en kısır dönemini yaşıyor. Ligin en az gol atan ekibi konumundaki yeşil beyazlı ekip, bir türlü gol sorununu çözemedi.

Bu sezon ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran takımı olan Bursaspor, son 23 sezonun gol yönünden en kısır dönemini yaşıyor. Ligin en az gol atan ekibi konumundaki yeşil beyazlı ekip, bir türlü gol sorununu çözemedi.



Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, 19 Mayıs Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Göztepe ile kritik bir maça çıkacak. Galip gelmesi halinde ligde kalma adına önemli bir avantaj yakalayacak yeşil beyazlı ekibin, sezon genelinde rakiplerine üstünlük sağladığı maçlarda bu durumu tabelaya yansıtamadığı görülüyor.



32 haftası geride kalan ligde yalnızca 26 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor, 18 takım arasında en az rakip fileleri havalandıran ekip konumunda yer aldı. Küme düştüğü 2003/04 sezonunu dahi 40 golle tamamlayan Bursa temsilcisi, böylelikle Süper Lig'de bu sezon da dahil olmak üzere son 23 sezonunun gol yönünden en kısır dönemini yaşıyor. Buna karşın yeşil beyazlı ekip, sezon genelinde en fazla net gol pozisyonu kaçıran da takım konumunda. 56 net gol pozisyonundan yararlanamayan Bursaspor, bu alanda zirvede bulunurken; gol sorununu bir türlü çözemedi.



SANTRFOR OYUNCULARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI



Bursaspor'da santrfor oyuncuları ise bekleneni veremedi. Diafra Sakho ve Umut Nayir, 3'er gol kaydederken; takımın en golcü ismi ve aynı zamanda orta saha oyuncusu olan Aytaç Kara'nın 6 golü dikkat çekti. Devre arasında takıma geri çağrılan Kubilay Kanatsızkuş da Bursaspor formasıyla bu sezon golle tanışamazken; takımdan ayrılan diğer santrforlar Tomas Necid ve Bogdan Stancu da gol sevinci yaşayamadı. Genç oyuncu Ali Akman da süre almamasına karşın dahil edildiğinde Bursaspor, sezon genelindeki 6 santrfor oyuncusundan yalnızca 6 gol katkısı alabildi.



REKORLAR KIRDIĞI MAÇLARI KAZANAMADI



Bursaspor, rakip kalede hücum etkinliğini artırdığı maçları da kazanamadı. 24 kez ile sezonun en yüksek şut attığı maçında rekor kıran yeşil beyazlı ekip, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Yine en fazla şut attığı ikinci maç olan Bursa'daki Akhisarspor mücadelesinde 20 şutunda sadece 2 isabet sağlayan yeşil beyazlı ekip, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Sezon genelinde 32 maçın 19'unda rakibinden daha fazla topla oynayan Bursaspor, bu mücadelelerin ise yalnızca 4'ünde galibiyete ulaştı.



Öte yandan en fazla süre alan ilk 10 oyuncu arasında santrfor oyuncusunun bulunmaması ise dikkat çekti.