17 Mayıs 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor'da neşeli idman

Bursaspor'da neşeli idman
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 16.05.2019

Göztepe'yi sahasında ağırlayacak 'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, oyuncuların neşesi gözlerden kaçmadı.

'in 33'üncü haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, son bölümde 3 gruba ayrılarak yarı sahada turnuva yaptı. Turnuvanın şampiyonu pembe yelekli takım olurken, sarı yelekli takım ise turnuvayı ikinci olarak bitirdi.
Bursaspor, yarın akşam üzeri yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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