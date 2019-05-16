17 Mayıs 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor Göztepe karşısında şanssızlığı kırmak istiyor

Bursaspor şanssızlığı kırmak istiyor
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

, son 4 sezondur sahasındaki son maçını kazanamazken; bu şanssızlığına karşısında son vermek istiyor.

, son 4 sezondur sahasındaki son maçını kazanamazken; bu şanssızlığına karşısında son vermek istiyor.
'in 33'üncü haftasında kümede kalma savaşı veren Bursaspor, kendisi gibi şiddetle 3 puana ihtiyaç duyan Göztepe ile Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan bu zorlu randevu öncesinde Bursa temsilcisinin 33 puanı bulunurken, Göztepe ise 34 puanla ateş hattının hemen üzerinde 15'inci sırada yer alıyor.

Kazanan tarafın ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atacağı karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarına devam ederken, Bursaspor da bir yandan son 4 sezondaki şanssızlığını kırmak için mücadele verecek.

Bursaspor, son 4 sezondur evinde oynadığı son maçlarını kazanamıyor. Geçtiğimiz sezon sahasında 'a 3-1 kaybeden yeşil beyazlı ekip, bir önceki sezonda ise 'ne 2-1 mağlup olmuştu. 2015/16 sezonunda ise ile 1-1 berabere kalan Bursa temsilcisi, ayrıca 2014/15 sezonunda da evindeki son maçında yine Konyaspor ile karşılaşmış ve bu maç da golsüz eşitlikle sona ermişti.

Bursaspor evinde en son 2013/14 sezonunda kazanarak taraftarına veda etti. 'u ağırladığı mücadele seyircisiz oynanırken yeşil beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Bursaspor, Göztepe'yi yenerek 4 sezondur devam eden bu şanssız grafiğine de son vermek isteyecek.

Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Bursaspor son 23 sezonun en kısır dönemini yaşıyor Bursaspor son 23 sezonun en kısır dönemini yaşıyor
Bursaspor'da neşeli idman Bursaspor'da neşeli idman
Bursaspor'da neşeli idman Bursaspor'da neşeli idman
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör