18 Mart 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Dirilişten kurtuluşa

Dirilişten kurtuluşa
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

unutulmadı. Tribünler türkü söyledi. Takımlar sahaya ortak pankartla çıktı.

Mücadelede da unutulmadı. Maç öncesi duygusal anlar yaşandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle yeşil-beyazlı tribünler 'Çanakkale Geçilmez' pankartları açarak hep bir ağızdan 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Her iki takımın oyuncuları da sahaya birlikte 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca oyuncularla birlikte kız ve erkek çocuklar da asker ve hemşire kıyafetleriyle seremonide yer aldı.

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