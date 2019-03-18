18 Mart 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Yusuf Erdoğan parmak ısırttı

Yusuf Erdoğan parmak ısırttı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2019

'un 5 hafta önceki maçında ıslıklanan ve oyundan çıkmak isteyen Yusuf Erdoğan, dün performansıyla parmak ısırttı.

Timsah'ın attığı ilk golde müthiş bir driplingin ardından Sakho'ya asist yapan 26 yaşındaki kanat oyuncusu takımının en etkili ismiydi. Yusuf performansıyla milli takıma da göz kırptı.
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