Yusuf Erdoğan parmak ısırttı

Bursaspor'un 5 hafta önceki Çaykur Rizespor maçında ıslıklanan ve oyundan çıkmak isteyen Yusuf Erdoğan, dün performansıyla parmak ısırttı.

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Timsah'ın attığı ilk golde müthiş bir driplingin ardından Sakho'ya asist yapan 26 yaşındaki kanat oyuncusu takımının en etkili ismiydi. Yusuf performansıyla milli takıma da göz kırptı.