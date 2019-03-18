18 Mart 2019, Pazartesi
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Yusuf Erdoğan parmak ısırttı
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Bursaspor'un 5 hafta önceki Çaykur Rizespor maçında ıslıklanan ve oyundan çıkmak isteyen Yusuf Erdoğan, dün performansıyla parmak ısırttı.
Timsah'ın attığı ilk golde müthiş bir driplingin ardından Sakho'ya asist yapan 26 yaşındaki kanat oyuncusu takımının en etkili ismiydi. Yusuf performansıyla milli takıma da göz kırptı.
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