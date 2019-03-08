08 Mart 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor Ata'nın huzuruna çıktı

Bursaspor Ata'nın huzuruna çıktı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Yarın Ankaragücü'ne konuk olacak , 'i ziyaret etti.

Ata'nın huzuruna çıkan yeşil-beyazlılar, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Teknik direktör , Özel Defteri'ne, "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın mimarı, futbol kafilesi olarak buradayız. Minnetle sevgiyle hasretle anıyoruz" mesajını yazdı.



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