09 Mart 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Sakho kalmak istiyor

Sakho kalmak istiyor
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2019

'un Rennes’ten kiraladığı yıldız golcü Diafra Sakho, yeşil-beyazlılarda kalmak istediğini söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan 29 yaşındaki golcü, "Taraftarları çok seviyorum, daha 'ya gelmeden bana sosyal medyadan mesajlar atıyorlardı. Biraz beklemelerini istiyorum, kalmam ile ilgili çok erken konuşmalarını istemiyorum. Benim de kalma isteğim var. Kalabilmek için sezonu iyi bir şekilde bitirmem lazım, çok gol atarak bitirmek ve ilk 5'te olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Sakho, yeşil-beyazlılarda oynadığı 12 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

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