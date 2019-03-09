Sakho kalmak istiyor

Bursaspor'un Rennes’ten kiraladığı yıldız golcü Diafra Sakho, yeşil-beyazlılarda kalmak istediğini söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan 29 yaşındaki golcü, "Taraftarları çok seviyorum, daha Bursa'ya gelmeden bana sosyal medyadan mesajlar atıyorlardı. Biraz beklemelerini istiyorum, kalmam ile ilgili çok erken konuşmalarını istemiyorum. Benim de kalma isteğim var. Kalabilmek için sezonu iyi bir şekilde bitirmem lazım, çok gol atarak bitirmek ve ilk 5'te olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Sakho, yeşil-beyazlılarda oynadığı 12 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.