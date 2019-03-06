06 Mart 2019, Çarşamba
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Bursa’da neşeli idman
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Ankaragücü deplasmanına çıkacak Bursaspor'da sakatlığı biten Kubilay Kanatsızkuş takımla çalıştı.
İdmanda takımın keyifli olduğu gözlenirken Diafro Sakho salonda kuvvet idmanı yaptı. Tunay Torun ile Barış Yardımcı ise sakatlıktan dolayı antrenmana katılmadı. Barış Yardımcı'nın sakatlığının ciddi olduğu ve 2 maç kaçıracağı belirtildi.
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