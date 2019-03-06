06 Mart 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Bursa’da neşeli idman

Bursa’da neşeli idman
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Ankaragücü deplasmanına çıkacak 'da sakatlığı biten Kubilay Kanatsızkuş takımla çalıştı.

İdmanda takımın keyifli olduğu gözlenirken Diafro Sakho salonda kuvvet idmanı yaptı. ile ise sakatlıktan dolayı antrenmana katılmadı. Barış Yardımcı'nın sakatlığının ciddi olduğu ve 2 maç kaçıracağı belirtildi.
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