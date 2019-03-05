06 Mart 2019, Çarşamba
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Juan Mata kapışması! Fenerbahçe Juan Mata'dan vazgeçmiyor...
Giriş Tarihi: 06.03.2019
Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan Mata için F.Bahçe ile birlikte Valencia ve Sevilla devreye girdi. İngiliz basınına göre Mata için en yüksek teklifi F.Bahçe verdiği için Valencia ve Sevilla'nın işi hiç de kolay değil.
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