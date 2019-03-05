06 Mart 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Juan Mata kapışması! Fenerbahçe Juan Mata'dan vazgeçmiyor...

Juan Mata kapışması! Fenerbahçe Juan Mata'dan vazgeçmiyor...
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2019

ile sözleşmesi bitecek olan Mata için F.Bahçe ile birlikte ve Sevilla devreye girdi. İngiliz basınına göre Mata için en yüksek teklifi F.Bahçe verdiği için Valencia ve Sevilla'nın işi hiç de kolay değil.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Bursaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı Bursaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor kabustan uyandı Bursaspor "kabus"tan uyandı
Bursaspor, Sivasspor'u 90+6'da yıktı! Bursaspor, Sivasspor'u 90+6'da yıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör