27 Şubat 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

, 'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Karşılıklı pas organizasyonu, 5'e 2 pas-presle devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları süren ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.

Sağ kalça adalesinde zorlanma olan Barış Yardımcı, sağ ayak baş parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Stephane Badji ise kondisyon salonunda çalışmalarını gerçekleştirdi.

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