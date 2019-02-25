26 Şubat 2019, Salı
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Bursaspor’da istifa şoku
Giriş Tarihi: 26.02.2019
Bursaspor Genel Sekreteri Ebubekir Keskin istifa etti. Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi.
Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti. Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor.
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