26 Şubat 2019, Salı

BURSASPOR

Bursaspor’da istifa şoku

Bursaspor’da istifa şoku
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2019

Genel Sekreteri Ebubekir Keskin istifa etti. Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi.

Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti. Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Başakşehir kar kış dinlemedi! Başakşehir kar kış dinlemedi!
Başakşehir - Bursaspor maçı oynanacak mı? Başakşehir - Bursaspor maçı oynanacak mı?
Hava şartları hakem için de uygundu "Hava şartları hakem için de uygundu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör